حيل وخدع لاتعرفها عن جوجل.. الأفضل لعام ٢٠٢٢

يعد محرك بحث جوجل هو الأفضل على الإطلاق منذ انطلاقه عام ١٩٩٧ رغم وجود منافسين له بدءاً من WebCrawler وصولاً لـ AltaVista، ولكن بسرعة شديدة جدا هيمن جوجل على محركات البحث كلها عن جدارة، حيث قدم أفضل نتائج ذات صلة مقارنة بالمحركات الأخرى.



كما حصد جوجل Google.com المركز الأول في أكثر موقع تمت زيارته في عام ٢٠٢١، حيث يمثل أكثر من ٩٠% من محركات البحث العالمية الأخرى.

يعرف معظم الناس أن استخدام جوجل لأغراض بحثية فقط، فالبحث ثم القفز على النتائج دون العلم أنهم بذلك لا يستخدمون جوجل بكامل إمكانياته، فيمكنك استخدام أمثل لجوجل للعثور على نتائج محددة للموضوع الذي تبحث عنه بدقة دون أن تزعجك نتائج أخرى لا تمت له بصلة، لذلك سنستعرض حيل بسيطة وسهلة للاستخدام الأمثل لمحرك بحث جوجل.

وفي خلال 7 خطوات نقدم لك الطريقة الأمثل للبحث على جوجل:

1- استخدم علامات الاقتباس "quotation marks "

إن حيلة استخدام علامات الاقتباس ستعرض تحديداً ما تطلبه في البحث الخاص بك.

2- استخدم "شرطة" Dash

بحسب ما ذكره "هلادشوك" الذي عرض على تويتر بعض الحيل لاستخدام أفضل لمحرك بحث جوجل، أنه إذا استخدمت "شرطة" dash ستفصل الكلمات التي لا تريدها عن بحثك.

على سبيل المثال إذا كنت تبحث عن معلومات عن الدلافين ونفترض أنك لا تريد أي نتائج مرتبطة بفريق اتحاد كرة القدم الأميركي Miami Dolphins ، فقم بكتابة dolphins -football وسيتم استبعاد نتائج البحث المتعلقة بكرة القدم تلقائياً.

3- استخدم "اسم تداول" في أسعار الأسهم

إذا قمت بكتابة "اسم تداول" أسهم شركة ما في بحث جوجل، فيمكنك رؤية سعر السهم على الفور، بدلاً من كتابة سعر "سهم Apple" على سبيل المثال، يمكنك ببساطة كتابة AAPL وسيظهر آخر سعر تداول.

4- استخدم "التلدة" ~ للعثور على مرادفات لبحثك

على سبيل المثال إذا قمت بالبحث عن "أحذية رخيصة" ، فسترى قائمة بالنتائج ذات الصلة، ومع ذلك إذا كتبت "~ أحذية رخيصة الثمن" ، فسترى عمليات البحث ذات الصلة بالأحذية الرخيصة، والأحذية ذات الأسعار المعقولة وما إلى ذلك ، فكل المرادفات ستظهر في نتائج البحث.

5- استخدم "نقطتين" للبحث بين فترتين

سيؤدي استخدام نقطتين في محرك البحث جوجل إلى البحث عن معلومات ضمن نطاق زمني معين، فعلى سبيل المثال إذا قمت بكتابة NBA MVP 1984..2002، فسترى الإجابات المتعلقة بهذا النطاق، وعلى الرغم من ءلك فإن هذه الحيلة تعمل بشكل أفضل نظرياً عن الممارسة.

6- البحث عن طريق نوع الملف

إذا كنت طالباً أو تعمل في المجال البحثي فإن هذه النصيحة ستفيدك كثيراً، حيث يمكنك تبسيط البحث إذا كنت تحدد نوع الملف فقط مثل PDF في نتائج البحث، فقط قم بكتابة "filetype: pdf" مثل: jeff bezos filetype: pdf.

ومن الرائع أنه يمكن استخدام هذه الحيلة الرائعة لمعظم أنواع الملفات بما في ذلك .doc و .ppt و. mp3 وغيرهم.

7- ابحث في مكان أو نطاق معين

إذا كنت تبحث عن شيء ما ولكنك تريد فقط البحث عن إجابات من نطاق معين، فإن جوجل تجعل الأمر سهلاً، كل ما عليك فعله هو تحديد ما تريده بإضافة "site:" قبله، على سبيل المثال أنك تريد مقالات Lebron James فقط من ESPN، ما عليك سوى كتابة site: espn.com Lebron James.