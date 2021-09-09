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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على كيفية تقييد خيارات مشاركة الملفات في جوجل درايف Google Drive

جوجل درايف Google
جوجل درايف Google Drive

تعد القدرة على التحكم في خيارات مشاركة الملفات على جوجل درايف Google Drive من أهم الأشياء للحفاظ على أمان ملفاتك الخاصة، حيث يعمل جوجل درايف كمنصة رائعة في مشاركة الملفات والمستندات مع العديد من الأشخاص الآخرين.

عند مشاركة أحد المستندات المهمة أو محتوى حساس، قد ترغب في تقييد خيارات المشاركة لتلك الملفات، من إعادة المشاركة أو التحميل أو النسخ والطباعة، أو قد ترغب فى تغيير إذن الوصول إلى تلك الملفات، ومن خلال الخطوات البسيطة التي سنقوم بعرضها، سيمكنك معرفة كيفية تقييد خيارات المشاركة فى جوجل درايف.

 

بخطوات سهلة .. طريقة تحميل الملفات من جوجل درايف Google Drive

5 أشياء لا تعرفها عن جوجل درايف Google Drive

 

كيفية تقييد خيارات مشاركة الملفات في جوجل درايف Google Drive

ووفقا لصفحة دعم “Google Drive”، يعد تقييد خيارات مشاركة الملفات فى جوجل درايف عملية بسيطة وسهلة، يمكن القيام بها من خلال الإعدادات داخل جوجل درايف، وإليك الخطوات اللازمة لمنع الأعضاء الأخرين من التعليق أو نسخ وطباعة أو تحميل ملفاتك الهامة:

- قم بفتح جوجل درايف Google Drive على جهازك، كما يمكنك فتح تطبيق جوجل درايف.

- قم بتحديد الملف الذي ترغب في تقييد مشاركته، ثم انقر عليه بزر الماوس الأيمن.

- قم بالنقر على خيار المشاركة.

- قم بالنقر على الإعدادات فى الجزء العلوي الأيمن فى جوجل درايف.

- قم بإلغاء تحديد مربعات الأذونات، وفقاً للقيود التى ترغب بها.

- ثم أخيراً قم بالنقر على خيار الحفظ.

جدير بالذكر، أنه عند قيامك بتقييد مشاركة مجلد ما، فإن تغيير الأذونات التي قمت بها تنطبق فقط على المجلد، ولا تنطبق على الملفات داخل هذا المجلد، وإذا كنت ترغب في تقييد تلك الملفات أيضا داخل المجلد، فيجب القيام بالخطوات السابقة لكل ملف داخل المجلد.

كما يجب أن تعلم أن إذا قمت بمنح أحد الأعضاء الأذن بالوصول لأحد الملفات أو المجلدات، فإن جوجل تتيح له طلب إذن مشاركة هذا الملف، وسيمكنه القيام بالتالي:
- مشاركة الملف مع الآخرين.
- إضافة أو حذف أشخاص من الملف.
- تحميل أو نسخ أو طباعة الملف.

وعندما يحاول شخص لا يملك حق الوصول إلى ملفاتك للتحميل أو نسخه وطباعته، ستظهر له تلك الخيارات باللون الرمادي، والتى تعني أنها غير متاحة، كما يمكنك حماية ملفاتك الهامة بمنع المستخدمين من مشاركة الملفات معك أو حذف الملفات التي تمت مشاركتها معك من قبل، كما يمكنك حظر أحد المستخدمين فى جوجل درايف.

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