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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات سهلة .. طريقة تحميل الملفات من جوجل درايف Google Drive

جوجل درايف Google
جوجل درايف Google Drive

طريقة تحميل الملفات من جوجل درايف، توفرها لك إحدى مزايا جوجل الجديدة، فإذا كنت ترغب في نقل فيديو مخزن على خدمة التخزين السحابية وتبحث عن طريقة تحميل الملفات من جوجل درايف، ستجد خلال السطور التالية بعض الخطوات التي ستساعدك على القيام بذلك بسهولة وسرعة.

طريقة تحميل الملفات من جوجل درايف

تعد منصة درايف هي خدمة تخزين مستندة إلى السحاب من جوجل، ولكنها تمتلك العديد من المزايا أكثر من كونها مجرد مساحة عبر الإنترنت لتخزين الملفات، حيث يمكنك مشاركة الملفات مع الآخرين، وأيضا تحميل وتنزيل ملفات الوسائط عبر التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون وأجهزة الكمبيوتر.

 

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ويوفر لك استخدام خدمة درايف من جوجل، تخزين الفيديوهات ذات الحجم الكبير بدلا من هاتفك، كما تمنحك إمكانية الوصول إلى هذه المقاطع فيما بعد، طالما أن هاتفك يتمتع باتصال جيد بالإنترنت سواء عبر شبكات الواي فاي.

 

تحميل من جوجل درايف للاندرويد

 

1.افتح تطبيق جوجل درايف Google Drive على هاتفك الأندرويد.

 

2.انقر على رمز الإضافة.


3. اضغط على تحميل loading.


4.ابحث عن الملفات التي تريد تحميلها وانقر عليها.


5. يمكنك الاطلاع على الملفات المحملة في "ملفاتي" إلى أن يتم نقلها.

تحميل من جوجل درايف للايفون

إذا كنت ترغب في نقل فيديو مخزن في جوجل درايف Google Drive إلى هاتفك الآيفون من آبل، فهذه عملية سهلة وسريعة للغاية، لذا اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق جوجل درايف Google Drive على هاتفك الآيفون.

2. حدد مكان الفيديو الذي ترغب في تنزيله، أو بكتابة اسمه داخل مربع البحث بالطبيق "Search Drive".

3. قم باختيار "فيديوهات Videos" من القائمة التي ستظهر وقم بالتمرير عبرها.

4. انقر على النقاط الثلاث أعلى يمين الفيديو الذي ترغب في تنزيله.

5. قم بالتمرير لأسفل في القائمة واختار "أرسل نسخة Send a copy".

6. انقر "حفظ الفيديو Save Video"، وسيتم تنزيل الملف وإضافته إلى مكتبة فيديوهات آيفون iPhone الخاص بك.

7. افتح تطبيق “الصور  Photos”، وستري مقطع الفيديو في تطبيق المعرض على هاتفك الآيفون iPhone.

جوجل جوجل درايف تحميل الملفات Google Drive هواتف اندرويد

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