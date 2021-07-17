جوجل تطرح إصدار Android 12 beta 3 رسميا.. إليك أبرز مميزات أندرويد 12

أصدرت شركة جوجل Google، الإصدار التجريبي الثالث من أحدث إصدار من نظامها التشغيلي الشهير أندرويد، ويوفر آخر تحديث تجريبي Android 12 beta 3، تحسينات متعددة على الإصدار التجريبي لنظام التشغيل القادم أندرويد 12.

وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers"، يقدم الإصدار التجريبي الثالث من نظام التشغيل أندرويد 12، ميزات جديدة مثل تمرير لقطات الشاشة والبحث على الجهاز، وتتيح ميزة "لقطات التمرير"، لمستخدمي أندرويد 12 التقاط ومشاركة محتوى التمرير بسهولة أكبر.

وفيما يلي نستعرض إليك كل ما تريد معرفته عن تحديث Android 12 beta 3 من جوجل:



- هل ستطلق جوجل على أندرويد 12 اسم Snow Cone؟

تخلت شركة جوجل عن الأسماء التي تحمل طابع الحلوى اعتبارا من أندرويد 10، لذا سينطلق الإصدار الثاني عشر من نظام التشغيل أندرويد، رسميا باسم Android 12، ولكنه يسمى داخل أنظمة الشركة باسم Snow Cone.

- متى يتم إصدار نظام أندرويد 12؟



لم تؤكد جوجل تاريخ الإصدار الرسمي من نظام أندرويد 12، لكن الشركة شاركت جدولًا زمنيًا واسعًا لمعاينات المطورين القادمة و الإصدارات التجريبية والإصدارات المستقرة، حيث بدأت الإصدارات التجريبية من شهر فبراير، ومستمرة كل شهر حتى الإصدار النهائي المخطط له في وقت لاحق من العام، على أن ينطلق الإصدار التجريبي الرابع خلال شهر أغسطس المقبل.



- ما هي الأجهزة التي تدعم الإصدار التجريبي من أندرويد 12؟



إلى جانب أجهزة جوجل Pixel المدعومة، يتوفر الإصدار التجريبي الأول Android 12 Beta 1 أيضًا على نطاق أوسع بكثير من الأجهزة والتي تضم الهواتف التالية:



ASUS ZenFone 8

iQOO 7 Legend

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OPPO Find X3 Pro

Realme GT

TCL 20 Pro 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X Pro / Mi 11i / Redmi K40 Pro+

- متى سيصل إصدار أندرويد 12 المستقر؟

ستطرح شركة جوجل أول إصدار مستقر من أندرويد 12، ومن المتوقع أن يحدث هذا في سبتمبر وفي وقت لاحق، كما من المتوقع أن تكون أجهزة Pixel هي الأولى التي تحصل على إصدارات مستقرة من نظام التشغيل، وبالنسبة للهواتف الأخرى سيعتمد الجدول الزمني الدقيق على علامة هاتفك التجارية، وخطط الشركة المصنعة للمعدات الأصلية.

- هل سيحصل جهازي على نظام التشغيل أندرويد 12؟

ستوفر جوجل رسميًا تحديث أندرويد 12 لهذه الأجهزة:

Pixel 5

Pixel 4a 5G

Pixel 4a

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

- كيفية تثبيت نظام التشغيل أندرويد 12؟

1. قم بزيارة موقع Android 12 beta لتسجيل هاتفك في الإصدار التجريبي.

2. إذا كان هاتفك أحد الإصدارات المؤهلة للحصول على أندرويد 12، سوف تري هاتفك مدرجًا عند النقر فوق خيار "عرض الأجهزة المؤهلة".

3. بعد التأكد من أن جهازك سيحصل على الدعم للنظام الجديد، سيظهر إليك إشعارا على الهاتف يعلمك بأن البرنامج جاهز للتثبيت.

4. أما إذا كنت تريد التحقق يدويًا من توفر تحديث النظام لجهازك، افتح قائمة الإعدادات settings على هاتفك، ثم مرر لأسفل وانقر على خيار النظام System، ومن قسم تحديث النظام System Update.

5. انقر على "التحقق من وجود تحديث Check for update" لمعرفة ما إذا كان يمكنك تثبيت أندرويد 12 الجديد على جهازك.

- ما هي أبرز مميزات أندرويد 12؟



1. تثبيت التطبيقات من متاجر خارجية: كسرت شركة جوجل أحد أهم قواعد الحماية الخاصة بها، حيث سيسمح نظام أندرويد 12، لمستخدميه مستقبلا من تثبيت التطبيقات من متاجر بديلة لجوجل بلاي، من بينها جلاكسي ستور و هواوي آب جاليري و أمازون آب ستور.

2.تحديث واجهة المستخدم: يشهد نظام التشغيل أندرويد 12 تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم، حيث إضافة جوجل واجهة مستخدم جديدة للوحة الإشعارات بخلفية ذات لون أزرق فاتح.

3. تحسين ميزة تقسيم الشاشة: ميزة تقسيم الشاشة موجودة في أندرويد منذ بضع سنوات، ولكن مع أندرويد 12 ستمنحك الميزة مزيدا من التحكم في تطبيقات تقسيم الشاشة، كما ستتيح لك الميزة الآن تبديل مراكز علامات التبويب المفتوحة عن طريق النقر المزدوج على المركز.

4. تحسينات على ميزة لقطة الشاشة: يقدم نظام أندرويد 12 بعض التحسينات عند أخذ لقطة للشاشة، حيث يمكنك تحرير لقطة الشاشة من خلال كتابة نصوص عليها بعدة خطوط وألوان مختلفة، وإضافة رموز الشعار المبتكرة وتغيير أحجامها بكل سهولة بمجرد الضغط على الزر للتكبير، وتوفر هذه الميزة أيضًا إمكانية تحرير أو إضافة تعليق توضيحي على أي ملف صورة قد ترسله.

5. إزالة التطبيقات غير المستخدمة: تعمل هذه الميزة على حذف الملفات المؤقتة من التطبيقات الغير مستخدمة فى أندرويد 12، وذلك للحد من عمل التطبيق لم يتم استخدامه لأكثر من شهرين.

6. التحكم في أذونات التطبيقات: سيقدم أندرويد 12 ميزة أخرى تسمى "مركز إدارة الأذونات"، تقدم نظرة عامة على الأذونات المستخدمة على جهازك بواسطة العديد من التطبيقات لإعطائك فكرة عادلة عن الإذن الأكثر طلبًا على جهازك.

7. المزيد من ميزات الحماية الأمان: قام مطورو أندرويد بإضافة عدداً من عناصر التحكم الجديدة في المعرفات، والتي يمكن استخدامها للتتبع التطبيقات بالإضافة إلى إعدادات افتراضية أكثر أماناً.

8. ميزة خاصة بالألعاب: حصلت تطبيقات ألعاب الهواتف الذكية على نصيبا من ترقيات أندرويد 12، من خلال خاصية جديدة تسمى وضع اللعب "Game Mode"، والذي يوفر للمستخدم سلسلة من الميزات الجديدة منها استعراض معدل الإطارات FPS وتسجيل الشاشة ولقطات الشاشة وشاشات الألعاب الحية.