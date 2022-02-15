كيفية نقل ملفات pdf من الهواتف الذكية إلى الكمبيوتر

يعاني العديد من المستخدمين عند نقل ملفات PDF من الهاتف إلى الكمبيوتر ، حيث تعد عملية معقدة نسبيا وتتطلب العديد من الإجراءات، ومع ذلك فإن هناك عددا من الطرق التى يمكن بها نقل ملفات PDF أو غيرها من الملفات إلى الكمبيوتر .

وبحسب موقع Chron يمكن إرسال الملفات بتنسيق أو هيئة PDF من هواتف أندرويد الخاصة بهم إلى أجهزة الكمبيوتر دون التقيد بعدد من الإجراءات الخارجية، حيث يمكنك إرسال ملفات PDF عبر الإنترنت أو الهواتف الأخرى أو حتى أجهزة الكمبيوتر لاسلكيا من خلال الخطوات الآتية :

كيفية نقل ملفات pdf من الهاتف الى الكمبيوتر

كيفية نقل ملفات pdf من الهاتف الى الكمبيوتر

1- قم بتنزيل تطبيق مستكشف الملفات مثل ES File Explorer أو Astro File Manager أو Android File Manager المسمى ببساطة على هاتفك الأندرويد قم بتشغيل التطبيق وابحث عن ملف PDF على هاتفك.

2- اضغط مطولاً على الملف واختر "مشاركة" أو "إرسال" واختر طريقة الإرسال، افتح تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بك ، وقم بالتحميل إلى تطبيق Dropbox أو مواقع ويب مماثلة حتى تتمكن من إرسالها إلى هاتف آخر عبر بلوتوث Bluetooth.

3- أضف أي معلومات يطلبها التطبيق الذي تم فتحه، وإذا كنت تستخدم Bluetooth ، فتأكد من تمكين Bluetooth في أجهزتك الأخرى لأنه يتطلب منك اختيار جهاز مقترن أو إنشاء اقتران جديد.

4- اضغط على "إرسال" داخل التطبيق لإرسال ملف PDF الخاص بك.



كيفية نقل الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر لاسلكيا

كيفية نقل الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر لاسلكيا

الطريقة الأولى باستخدام موقع Portal by Pushbullet

وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التى يمكن من خلاللها نقل البيانات والملفات والمهمة من خلال الكمبيوتر إلى الهاتف، حيث تتم من خلال موقع Portal by Pushbullet ، وهو موقع مجانى ولا يتطلب تسجيل للدخول علي كما أنه يوفر حماية وتشفير لمستخدميه .

ومن خلال الموقع يتم تحميل الملفات على الهاتف ورفعها على الموقع ثم بعد ذلك ادخل على الموقع من خلال الويب على الكمبيوترportal.pushbullet.com ثم قم بتنزيل الملفات على الكمبيوتر .

الطريقة الثانية من خلال موقع WeTransfer



تعتبر نقل الملفات الكبيرة من خلال الانترنت عبر الايميل أو جوجل درايف Google Drive وغيرها من المواقع تتطلب نت سريع جدا ليستطيع رفع هذه الملفات بسرعة وبشكل كامل ، وفي هذه الحالة يعتبر موقع WeTransfer ، ومن أفضل المواقع التى يمكنها نقل الملفات الكبيرة من الهاتف إلى الكمبيوتر بكل سهولة وفي وقت سريع حيث يمكن ررفع ملفات حتى حجم 2 جيجا بابت على الموقع .

كيفية نقل الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر باستخدام USB:

نقل الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر ب USB

قم بتنزيل Droid Transfer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتشغيله.

احصل على تطبيق Transfer Companion على هاتف Android الخاص بك.

الاتصال بـ Droid Transfer عبر USB.

تصفح وحدد الملفات لنسخها في Droid Transfer.

نسخ إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك!

ويجب أن تتأكد من أمان هاتفك بعد الانتهاء من النسخ عبر USB من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

