كيف تعرف أنك محظور على تطبيق WhatsApp؟

يربط واتساب WhatsApp، أكثر من ملياري شخص ببعضهم البعض كل يوم، ولكن لن تصل كل رسالة يتم إرسالها إلى وجهتها المقصودة؛ عندما يواجه أحد المستخدمون حظرا من جهة اتصال أخرى.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، يعد الحظر هو ميزة حيوية يقدمها تطبيق واتساب، وهي غالبا تحافظ على سلامة المستخدمين وتحميهم من المضايقات، وعلى هذا النحو، يجعل تطبيق المراسلة الأشهر من الصعب على الأشخاص معرفة ما إذا كان قد تم حظرهم من قبل أحد جهات الاتصال الخاصة بهم.

ولكن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب، إليك الطريقة:

كيفية معرفة إذا كان قد تم حظرك على الواتساب

الطريقة الأولى: تحقق من حالة آخر ظهور لجهة الاتصال:

من أبرز العلامات التي ستوضح لك ما إذا كان قد تم حظرك على الواتساب، هي أنك لن تكون قادرا على رؤية آخر ظهور last seen، لهذا الشخص بعد الدخول إلى المحادثة، حيث يوفر التطبيق إمكانية معرفة حالة نشاط المستخدمين بمجرد النقر على المحادثة أو بالدخول إلى الملف الشخصي لجهة اتصال معينة، فإذا كانت لا ترى هذه الرسالة فقد يعني ذلك أنه تم حظرك.

كيفية معرفة إذا كان قد تم حظرك على الواتساب

الطريقة الثانية: تحقق من علامات وصول الرسالة

علامة أخرى تدل على حظرك من قبل جهات اتصالك على واتساب، هي علامات وصول الرسائل الزرقاء، وهي الطريقة التي يوفرها واتساب للكشف عما إذا كانت الرسالة قد تم استلامها وقراءتها أم لا، ويمكنك التأكد من أن جهة اتصال معينة قد قامت بحظرك عبر إرسال رسالة إلى الشخص المشكوك بأمره فإن حصلت رسالتك على إشارة "صح" واحدة رمادية، فهذا يعني أن مالك هذا الحساب قد قام بحظرك.

كيفية معرفة إذا كان قد تم حظرك على الواتساب

الطريقة الثالثة: تحقق من صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال

إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فلن يتم تحديث ملف تعريف المستخدم على هاتفك، هذا يعني أنك لن تستطيع رؤية أي تحديث لصورة الملف الشخصي لجهة الاتصال التي تشك بأن صاحب الحساب قاما بحظرك.

كيفية معرفة إذا كان قد تم حظرك على الواتساب

الطريقة الرابعة: اتصل بالمستخدم على واتساب

ابدأ بالعثور على المستخدم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحاول إجراء مكالمة صوتية عبر الواتساب مع الشخص الذي تظن أنه قام بحجب حسابك، إذا تم إجراء المكالمة، فهذا يعني أنه لم يتم حظرك.

كيفية معرفة إذا كان قد تم حظرك على الواتساب

الطريقة الخامسة: اختبار المجموعة

ابدأ بإنشاء مجموعة جديدة وإضافة إليها اثنين من جهات اتصالك، ثم قم بمحاولة إضافة جهة الاتصال التي تشك أنها حظرتك، وفي حال فشلت في إضافتها إلى مجموعتك وتلقيت رسالة خطأ تفيد بأنه ليس لديك الإذن لإضافتها، فهذا يعني أنه تم حظرك بالفعل.