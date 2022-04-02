تحديث جديد من آبل لمواجهة استنزاف بطارية آيفون وآيباد

طرحت شركة آبل Apple، إصدار جديد من أنظمة التشغيل iOS وiPadOS، من أجل إصلاح بعض الأخطاء المتعلقة بمشكلة استنزاف البطارية بأجهزة آيفون.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أصدرت شركة آبل تحديث 15.4.1، لأجهزة آيفون وآيباد لإصلاح بعض الأخطاء المتعلقة بإمكانية الوصول، وتحسين الأمان، وإصلاح خطأ استنزاف البطارية الذي يعاني منه مالكو أجهزة آيفون وiPad بعد التحديث إلى تحديث نظام التشغيل لشهر مارس iOS 15.4.

آبل تعمل على إصلاح خطأ استنزاف بطارية iOS

وخلال الأسابيع الماضية، تسبب تحديث شهر مارس iOS 15.4، من آبل في استنزاف بطارية بعض هواتف آيفون وحواسيب ‏‏آيباد اللوحية، حيث أبلغ المستخدمون عن وجود مشاكل في بطاريات هواتف آيفون أدت إلى استنزافها بشكل سريع، وانتقل المستخدمون إلى تويتر للتعبير عن تجربتهم السيئة بعد تثبيت التحديث.

ولم توضح شركة آبل مدى انتشار مشكلة استنزاف البطارية، ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر حساب الدعم الفني الخاص بالشركة على موقع "تويتر"، العملاء الذين يشكون من استنزاف البطارية بأجهزتهم، أنه "من الطبيعي أن تحتاج تطبيقاتهم وميزاتهم إلى التعديل حتى 48 ساعة بعد التحديث".



ومع ذلك، بعد مرور أكثر من أسبوعين على إصدار التحديث، ليس من الصعب العثور على منشورات حديثة تفيد بضعف عمر البطارية، وعلى الرغم من ذلك، نأمل أن يحل التحديث هذه المشكلة حيث يقدم iOS 15.4 تحديثًا مفيدا حقا للقدرة على استخدام Face ID أثناء ارتداء قناع، لذلك من المحتمل أن يتجنب المستخدمين تنزيل التحديث خوفًا من مشاكل البطارية.

ووفرت آبل تحديث 15.4.1 لحل هذه المشكلة، ومشكلات أخرى تتعلق بإمكانية الوصول، وتحسين أمان الأجهزة، لذا سيتعين على مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، الذهاب إلى "الإعدادات"، ثم اختيار "عام"، و النقر على "تحديث البرنامج"، من أجل تحميل التحديث الجديد.

وتتضمن جميع تحديثات آبل iOS و iPadOS تحسينات أمنية، ولكن هذا التحديث الأخير تضمن أيضا بعض الميزات الجديدة الرئيسية، ربما تكون الميزة الأكبر هي قدرة مالكي أجهزة آيفون 12 والإصدارات الأحدث على فتح الأجهزة الخاصة بهم باستخدام Face ID أثناء ارتداء قناع الوجه.