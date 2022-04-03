بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين بقريتين بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بوقوع مشاجرة حالات مشاجرة بقرية شالما سيدي سالم، أدت لإصابة 3 أشخاص، أحمد.ف، 24 سنة، بجرح بالذراع، ومحمد.ف، 21 سنة، بجرح بالرقبة، ومحمد.أ، 38 سنة، بجرح بالذراع.

كما أصيب اثنان في حادث تصادم على طريق فدان الفقي عزبة الكوم، بمركز سيدي سالم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم باستقبال المستشفى، ومن التقرير الطبي تبين إصابة كل من إسراء.ع، ومسعد. إ، مصابين بإصابات متفرقة ما بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحالتهم العامة مستقرة.