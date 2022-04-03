عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين بقريتين بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بوقوع مشاجرة حالات مشاجرة بقرية شالما سيدي سالم، أدت لإصابة 3 أشخاص، أحمد.ف، 24 سنة، بجرح بالذراع، ومحمد.ف، 21 سنة، بجرح بالرقبة، ومحمد.أ، 38 سنة، بجرح بالذراع.

كما أصيب اثنان في حادث تصادم على طريق فدان الفقي عزبة الكوم، بمركز سيدي سالم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم باستقبال المستشفى، ومن التقرير الطبي تبين إصابة كل من إسراء.ع، ومسعد. إ، مصابين بإصابات متفرقة ما بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحالتهم العامة مستقرة.

تصادم كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ حادث تصادم أمن كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال الرئيس السيسي لرئيس المخابرات قبل عملية الثأر للشهداء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

أشعلوا النيران في جسده.. إحالة 3 متهمين للجنايات لقتلهم "مصطفى سراج" في دمياط

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

موضوعات متعلقة

تحرير 12 محضر مخالفات تموينية في حملة بكفر الشيخ

سكرتير مساعد كفر الشيخ تتابع رصف شوارع شرق المدينة.. صور

تحصين 28730 طائراً ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

رفع 1990 طن مخلفات خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ

بمشاركة 15 مبدعاً.. مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب دسوق في كفر الشيخ

طلائع مراكز شباب كفر الشيخ تشارك بفعاليات مسابقة كنوز مصرية | صور

محافظ كفر الشيخ يكرم «ملك محمود» الطالبة المثالية والمبتكرة الصغيرة | صور

المنشدة الزهراء لايق تشارك في أول فيديو كليب أزهري عن رمضان

ترشيحاتنا

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

رامز موفي ستار.. تعرف علي سيارة ياسمين صبري بعد ظهورها مع رامز جلال

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون

15 دقيقة.. الأهلي يهدد مرمى الهلال في صحوة متأخرة

زيلينسكي: يمكن لأوكرانيا التفاوض مع روسيا بعد ضمانات أمنية من دول أخرى

المشوار الحلقة 2.. سر شنطة محمد رمضان ودينا الشربيني وعلاقتها بسرقة الآثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ