امتحانات الرابع الإبتدائي الشهرية|اليوم.. الدراسات وتكنولوجيا المعلومات

تستمر المدارس الابتدائية اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 في عقد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية .

فوفقا لـ جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ، يؤدي اليوم الاثنين تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي الامتحان في مادتي الدراسات و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT



وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه من المقرر أن يكون زمن الإجابة على امتحان كل مادة 45 دقيقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ليست موحدة على مستوى الجمهورية ، ولكن يكون لكل مدرسة امتحان مختلف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ، تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس ، لافتة إلى أنه تم وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة ، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، لا تعتمد على قياس مهارات الحفظ ، مشيرةً إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، تهدف إلى قياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة ، لتقديم الافضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية تسير بهدوء تام في جميع المدارس الإبتدائية الموجودة بجميع انحاء الجمهورية ، بدون أي شكاوى.

وقال المصدر في تصريح لموقع “صدى البلد”: لم يحدث أي تسريبات لـ امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية حتى الآن ، حيث تتبع وزارة التربية والتعليم ، إجراءات غير مسبوقة لتأمين امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، مشيراً إلى أن بنوك اسئلة الامتحانات موضوعة على فلاشات لها “كلمة سر” في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، وكل مدرسة لها امتحان مختلف يتم إعداده من قبل الموجه الاول ، كما تم الالتزام بوضع سؤال مميز في كل نموذج امتحاني بكل ادارة تعليمية .

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ، يوم السبت الماضي الموافق 2 ابريل 2022 ، وامتحن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حتى الان في مواد ( اللغة العربية ، التربية الدينية ، العلوم ، المهارات المهنية ).

تسير امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية حتى الآن بهدوء تام في جميع المدارس الإبتدائية الموجودة بجميع انحاء الجمهورية ، بدون أي شكاوى.