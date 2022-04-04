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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأخضر بـ 18.2 جنيه.. استقرار سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

دولار
دولار

استقر سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الإثنين على مستوى البنوك العاملة بمصر.

 

وأعلن البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مسجلا 18.21 جنيه للشراء و 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر اليوم الأثنين 4-4-2022

انخفاض في سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس


وسجل أدني سعر لـ الدولار حوالي 18.2 جنيه للشراء و 18.3 جنيه للبيع في بنوك  HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الكويت الوطني، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول".


وبلغ سعر الدولار حوالي 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، ميد بنك، قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB".
ووصل سعر الدولار حوالي 18.23 جنيه  للشراء و 18.33 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، سايب، البركة".


وبلغ سعر الدولار حوالي 18.24 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي، مصر".

 

أعلي سعر لـ الدولار

وسجل أعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا 18.27 جنيه  للشراء و 18.37 جنيه  للبيع.

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