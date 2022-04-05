ممنوع صيامهم.. حسام موافي يوجه تحذير لاصحاب هذه الأمراض

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك كثيرًا من المرضى لا يكون الصبر رقم 1 في حياتهم، ولكن نحاول نعلمهم معنى الصبر.

وأضاف حسام موافي، أن الصيام صبر ومشقة، طوال 30 يوما تمتنع عن كل الاحتياجات، حيث تصوم عن المأكولات والمشروبات والحياة الزوجية.

ونصح الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أهل المرضى الممنوعين عن الصيام بالصبر على عدم صومهم.

وأكد الدكتور حسام موافي أن الأمراض التي يجب على أصحابها الإفطار في رمضان، هي: الفشل الكلوي، هبوط القلب، مريض السكر ويحتاج أنسولين وليس أقراصًا، وكل الأمراض التي يحددها الطبيب.

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