3 عصائر ممنوعة.. مرضى السكر والضغط يشربوا أيه في رمضان

نحرص عند قدوم شهر رمضان على تحضير المشروبات الرمضانية لنروى عطشنا ونعوض أجسامنا عما فقدته من السوائل خلال الصيام، لكن هناك كثير من الناس لا يستطيعون أن يتناولوها لانها تؤثر بشكل سلبي عليهم وعلى حالتهم الصحية، وهم مرضى السكر والضغط اللذان يشكلان شريحة كبيرة من المجتمع.

لذلك سنوضح المشروبات التى تناسب مرضى السكر والضغط ولا تضرهم وتكون مفيدة لهم وتشعرهم بالإرتواء وتحافظ على نسبة توازن السكر وضغط الدم لديهم.

بالنسبة لـ مريض السكر فيجب عليه تحضير مشاريب خاصة به في رمضان بعد الإفطار؛ لأن المشروبات أو العصائر التى تحتوي على كميات كبيرة من السكر تضر صحته وترفع سكر الدم لمستويات عالية، وبعدها يحدث هبوطا فى سكر الدم بشكل مفاجئ، وبالتالي سيسبب خمولا للجسم والشعور بالتعب.

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