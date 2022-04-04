صيام الطفل .. السن المناسب وكيفية تدريبه بطريقة صحية

قال الشيخ أحمد رضا، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال مضمونه: “ ما حكم إجبار الأطفال على الصيام فى شهر رمضان؟ »: إنه لا يجوز شرعا إجبار الطفل على الصيام فى شهر رمضان؛ لأنه لا يجب عليه الصيام في صغره ، حيث أنه لم يبلغ سن التكليف.

وأوضح أنه بالرغم أنه لا يجوز إجبار الطفل على الصيام، لكن يستحب أن يتم تعويده وتدريبه عليه، لأن من يصوم وهو صغير يسهل عليه الصيام عندما يبلغ حد التكليف.

واستدل بحديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت (بعث رسول الله فى قرى الأنصار مَن أصبح مفطرًا فليُتِمَّ بقية يومه، ومَن أصبح صائمًا فليَصُمْ).

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