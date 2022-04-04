15 جنيها|الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر.. الإفتاء تكشف التفاصيل كاملة

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إن قيمةَ الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 1443 هجريًّا 15 جنيهًا عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

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