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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول أيام رمضان 2022 .. صيام مرضى السكر

صيام أول أيام رمضان
صيام أول أيام رمضان 2022 لمرضي السكر

يعتبر صيام أول أيام رمضان 2022 لمرضي السكر مشقة كبيرة للغاية لهم، وفي الغالب ما يرفض الأطباء صيام شهر رمضان بالنسبة لمرضى السكر، ولكن يمكن لبعض الحالات أن يوافق الطبيب بأن يصوم المريض، لذا عليهم معرفة أفضل المشروبات والأطعمة التي يجب ان يتناولها حتى لا تحدث لهم مضاعفات.

 

صيام أول أيام رمضان 2022 لمرضي السكر


 

 

أول أيام رمضان 2022..  افضل إفطار لمرضي السكر 

 

ويمكن لمرضى السكري ان يتجنبوا بعض الأكلات في شهر رمضان، وذلك تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، والتعرض لمشاكل صحية، وينصح الاطباء بكسر الصيام بالتمر، لأنه هو غني بالألياف ومصدر غني بالكربوهيدرات.

ويمكن أن توفر تمرتين كبيرتان "30 جرامًا بدون نوى" افضل إفطار لمرضي السكر؛ حيث انه يحتوي على حوالي 20 جرامًا من الكربوهيدرات، وهو ما يعادل تقريبًا شريحة متوسطة من الخبز، حاول تحديد عدد التمور بتناول واحدة لكسر الصيام أو بكوب من الماء.

 

ويجب على مرضى السكري في رمضان ان يتناولوا الأطعمة النشوية الغنية بالألياف، مثل : الحبوب عالية الألياف أو الشوفان أو الحنطة السوداء أو البرغل أو الأرز البني، حيث يتم امتصاصها بشكل أبطأ ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق آمن أثناء الصيام.

ويجب على مرضى السكر في رمضان أن يحاولوا إعادة ترطيب اجسامهم  بالسوائل الخالية من السكر، الماء هو الخيار الأفضل، تجنب المشروبات الغازية السكرية أو عصائر الفاكهة لأنها ترفع نسبة السكر في الدم وتجعلك تشعر بالعطش.

 

ويعتبر الحمص والفاصوليا مصادر جيدة للبروتين بالنسبة لمرضى السكري، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف؛ حيث تم أقرانها بالفواكه والخضراوات، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع الإمساك والحفاظ على صحة القلب.

وتناول الأطعمة المقلية والدهنية بالنسبة لمرضى السكري يجب ان يكون باعتدال، وذلك لأن تناولها بشكل متكرر قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خلال شهر رمضان، يمكن أن تؤثر هذه الأطعمة أيضًا على صحة القلب لأنها تميل إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم عن المستويات الصحية.

ويمكن تناول وجبة خفيفة من الحلويات، ولكن يجب تناولها باعتدال؛ حيث يمكن أن تحتوي أنواع الحلويات مثل البقلاوة، أو البسبوسة أو الكنافة على نسبة عالية من الدهون والسكر، كما يمكن أن تسبب كمية صغيرة فقط على زيادة نسبة السكر في الدم.

 

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أول أيام رمضان 2022..  أفضل مأكولات لمرضي السكر 

 

ومن أفضل مأكولات لمرضي السكر التي يمكن ان يتناولها بأمان في رمضان هي الأطعمة النشوية والغنية بالألياف ، الحبوب عالية الألياف أو الشوفان أو الحنطة السوداء أو البرغل أو الأرز البني.

وبالنسبة للاطعمة المليئة بالألياف فيتم امتصاصها بشكل أبطأ ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم لذا فهي من أفضل مأكولات لمرضي السكر، بالإضافة إلى انه يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق آمن أثناء الصيام.

 

ويعتبر الحمص والفاصوليا مصادر جيدة للبروتين ومن أفضل مأكولات لمرضي السكر ، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف؛ حيث تم أقرانها بالفواكه والخضراوات، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع الإمساك والحفاظ على صحة القلب.
 

ويجب الإبتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية بالنسبة لمرضى السكري، وذلك لأن تناولها بشكل متكرر قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خلال شهر رمضان، و تؤثر هذه الأطعمة أيضًا على صحة القلب لأنها تميل إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم عن المستويات الصحية.
 

ويمكن تناول وجبة خفيفة من الحلويات، ولكن يجب تناولها باعتدال؛ حيث يمكن أن تحتوي أنواع الحلويات مثل البقلاوة، أو البسبوسة أو الكنافة على نسبة عالية من الدهون والسكر، كما يمكن أن تسبب كمية صغيرة فقط على زيادة نسبة السكر في الدم.
 

صيام أول أيام رمضان 2022 لمرضي السكر


أول أيام رمضان 2022..  محظورات علي مرضي السكر 

 

 

هناك محظورات من الطعام على مرضي السكر؛ حيث يجب الإبتعاد عن بعض الأطعمة التي يمكن ان تسبب في إرتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ويعزز الالتهابات، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وهناك بعض أطعمة محظورة على مرضي السكر، التي ينبغي أن يتجنبها مرضى السكري طوال شهر رمضان 2022، وتشمل :


- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات :
والكربوهيدرات لها أكبر تأثير على نسبة السكر في الدم الخاصة بك إلى حد بعيد، لأنها تنقسم إلى سكر أو جلوكوز، ويتم امتصاصها في مجرى الدم، وتتواجد بكثرة في النشويات مثل الأرز والمعكرونة والحلويات المصنعة والبطاطس، والذرة والدقيق والخبز الأبيض، وعندما يستهلك مرضى السكري الكثير من الكربوهيدرات، مما يتسبب في رفع مستويات سكر الدم إلى مستويات .

- المشروبات المحلاة بالسكر :
وتعتبر المشروبات السكرية من محظورات على مرضي السكر، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا في نسبة الكربوهيدرات، وهي مرتبطة بمقاومة الأنسولين، وتشير الدراسات إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر قد يزيد من خطر الحالات المرتبطة بداء السكري .

-  الأطعمة الغنية بالدهون الثلاثية :
وتوجد الدهون الثلاثية في السمن النباتي والزبدة  من المحظورات علي مرضي السكر، وهو ما يتسبب في ارتفاع .


- الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز :
ويعتبر الخبز الأبيض والأرز والمكرونة من الأطعمة عالية الكربوهيدرات، وتناولها يزيد بشكل كبير من مستويات السكر في الدم، ووجدت دراسة أخرى أن الوجبة التي تحتوي على خبز عالي الكربوهيدرات لم ترفع فقط نسبة السكر في الدم.

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