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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمرضى السكر والضغط.. إجراءات وقائية لتجنب الموت المفاجئ

صدى البلد

قد يتسبب انفجار الشريان الأورطي في الموت المفاجىء وهذا يحدث في 80% من الحالات التي تكون مصابه بتوسع أو تمدد في هذا الشريان.

وأكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، إن هناك بعض الإجراءات الوقائية  التي يجب على المريض اتباعها لتجنب الإصابة بانفجار الشريان الأورطي، منها إجراء اشعة مقطعية وفحص دوري خاصة عند الأشخاص الذين تعدوا الـ 60عاماً ، ويتم ذلك عن طريق الأشعة الصوتيه أو الأشعة المقطعية التي تكشف وجود توسع في الشريان من عدمه، وإذا تم اكتشاف وجود توسع يتم قياس مداه.


وأشار الدكتور وليد الدالي إلي أنه يجب علاج توسع الشريان الأورطي بتنظيم مستويات السكر والضغط في الدم، والإقلاع تماماً عن التدخين وشرب الكحول، لأن كل هذه الأشياء إذا تجنبناها نحمي أنفسنا من انفجار الشريان الأورطي تماماً.

وفي السياق نفسه، أوضح إن طرق علاج توسع الشريان الأورطي متعدده سواء بتركيب الدعامة أو الجراحة المفتوحة والتي يتم من خلالها استبدال الجزء التالف من الشريان الأورطي بجزء آخر صناعي.

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