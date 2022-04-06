طريقة عمل بودرة السوبيا للشيف محمد حامد

تعتبر طريقة عمل بودرة السوبيا من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها في شهر رمضان، وذلك لأننا نريد أن نضمن استخدام مواد طبيعية وغير مجهولة المصدر كما نقوم بشرائها من الخارج، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.





وقدم الشيف محمد حامد عبر حسابه الرسمي على فيس بوك طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل، وهي وصفة مضمونة وتعطي نفس المذاق الذي نحصل عليه عند شرائه جاهزة، ولكن بمكونات طبيعية وصحية.

طريقة عمل بودرة السوبيا

طريقة عمل بودرة السوبيا



مقادير طريقة عمل بودرة السوبيا :

كوب سكر بودر

كوب لبن بودر

٢م ك كريم شانتي بودر

كوب جوز هند ناعم

ملعقة كبيرة نشا

باكو فانيليا



طريقة عمل بودرة السوبيا :

- في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً، ثم تحفظ في برطمان معقم وجاف تماماً، ومحكم الغلق لحين استخدام بودرة السوبيا .