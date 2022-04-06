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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيف حسن: صوتي حلو وعايز اللي يكتشفه

الشيف حسن
الشيف حسن

قال الشيف حسن إن صوته جميل، معقباً: "أنا صوتي حلو أوي ، وعايز اللي يكتشفه".

وغنى الشيف حسن عددا من الأغاني الرمضانية بصوته، خلال لقائه مع برنامج "أهلاً بالستات"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

وأضاف: "حبيت أغني وأخرج بره مود الأكل ده".

وأشار الشيف حسن إلى أن دولة فنلندا من أكثر الدول التي يكون بها عدد ساعات الصيام كثيرة هذا العام، حيث إن عدد ساعات الصيام بها 23 ساعة و5 دقائق.

وعقب الشيف قائلاً: "بيفطروا وبيتسحروا في نفس الساعة"، مشيرا إلى أن أقل دولة في عدد ساعات الصيام هي دولة نيوزيلندا، حيث يكون عدد ساعات الصيام بها 11 ساعة ونصف الساعة.

الشيف حسن برنامج أهلا بالستات ام بي سي مصر بثينة توكل لميس البشوتي

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