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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إبراهيم فايق يشيد بأداء أكرم حسني وأحمد مكي في مسلسلات رمضان 2022

أكرم حسني - أحمد
أكرم حسني - أحمد مكي

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بأداء الفنان أكرم حسني والفنان أحمد مكي في مسلسلات رمضان 2022، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق في تويتة له: “مكي.. أكرم حسني، مكي بيعيد إنتاج الكبير اوي بقوة، ميزة مكي بالنسبة لي انه ممثل كبير وواثق من نفسه مخلي كل اللي حواليه لهم دور وشخصياتهم بتضحك”.

وتابع: “أكرم بيشيل مسلسل لأول مرة لوحده، الفكرة عبقرية وهو أداؤه عالي ومغير جلده ومعتمد على مواقف وحواليه شخصيات دمهم سكر ومديهم مساحات يضحكوا”.

وعلق أكرم حسني علي تويتة إبراهيم فايق كاتبًا: “اخويا و حبيبي”، ليرد إبراهيم فايق في تعليق أخر: “مبسوط بيك وليك والله”.

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وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الاحداث الكوميدية.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة، من المسلسل بالعديد من الكوميديا، بعد حفل الزفاف، حيث فاجأت مربوحة الكبير بارتدائها ملابس غريبة لا تصلح للزواج، وحاول الكبير إقناعها بتغيير ملابسها ولكن دون جدوى.

وعرضت قنوات DMC، الحلقة الخامسة من مسلسل أكرم حسني الجديد "مكتوب عليا" الذي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

بدأت الحلقة الخامسة بظهور جملة غريبة على يد أكرم حسني "جلجل"، وحاول تفسيرها ولم يعرف المعني، فذهب إلى طابور المدرسة التي يعمل بها وقرأ الجملة أما الطلبة في الاذاعة المدرسية مطالبا الطلبة بتفسير الجملة، وهو ما أثار غضب المدير، فطلب جلجل الحصول على إجازة ووافق المدير وطرده من الطابور، ثم ذهب جلجل لصديقه "سيد" الذي يلعب دوره محمود السيسي، في محل الفطير الذي يعمل به، وحاول تفسير الجملة المكتوبة على يده ليكتشف أن الحل في تقطيع الجملة وفصلها لمعرفة معناها، ليكتشف أن سلمى "هنادي مهنا" ستفسخ خطوبتها من زميلها في البنك، فيعود له الأمل من جديد.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

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