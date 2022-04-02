الحلقة الأولى من "مكتوب عليا".. أكرم حسني مغني فاشل في مسابقة الدوم

بدأت قنوات DMC، عرض الحلقة الأولى من مسلسل أكرم حسني الجديد "مكتوب عليا" الذي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وشهدت الحلقة الأولى من مكتوب عليا العديد من المواقف الكوميدية بين أكرم حسني الذي يقوم بدور جلال إحسان قدري، مدرس موسيقي يسعى للشهرة عن طريق المشاركة في المسابقات الفنية.

شارك جلال في برنامج الدوم أمام لجنة التحكيم المكونة من توما وأمير طعيمة وحميد الشاعري، وغنى أمامها عملين من كلماته وألحانه وكانت ردود فعلهم كوميدية مليئة بالسخرية منه وتم رفضه وطرده من الحلقة.

على صعيد آخر يعاني جلال من مشاكسة مستمرة له مع والده الذي يراه فاشلا على عكس خطيب شقيقته التي تقوم بدورها هلا رشدي الذي يعمل معه في نفس المدرسة ولكنه متمرس في الدروس الخصوصية ودائم المجاملات الكلامية أمام المدير وأهل خطيبته.

تلعب أيتن عامر شخصية رقية ابنة خالة جلال التي تحبه كثيرا وتنهار عاطفيا أمامه، في الوقت الذي يقع فيه في غرام هنادي مهنا التي ظهرت في مشهد واحد فقط أثناء عملها في البنك الذي ذهب إليه برفقة محاسب المدرسة.

انتهت الحلقة على مواجهة الأسرة لموقف صعب، بعدما تمكن مالك الشقة المقيمين بها من إتخاذ إجراء قضائي ضدهم ومنحهم أسبوع للانتقال وترك منزلهم.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.