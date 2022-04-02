عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة الأولى من "مكتوب عليا".. أكرم حسني مغني فاشل في مسابقة الدوم

أبطال مكتوب عليا
أبطال مكتوب عليا

بدأت قنوات DMC، عرض الحلقة الأولى من مسلسل أكرم حسني الجديد "مكتوب عليا" الذي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي. 

وشهدت الحلقة الأولى من مكتوب عليا العديد من المواقف الكوميدية بين أكرم حسني الذي يقوم بدور جلال إحسان قدري، مدرس موسيقي يسعى للشهرة عن طريق المشاركة في المسابقات الفنية. 

شارك جلال في برنامج الدوم أمام لجنة التحكيم المكونة من توما وأمير طعيمة وحميد الشاعري، وغنى أمامها عملين من كلماته وألحانه وكانت ردود فعلهم كوميدية مليئة بالسخرية منه وتم رفضه وطرده من الحلقة. 

على صعيد آخر يعاني جلال من مشاكسة مستمرة له مع والده الذي يراه فاشلا على عكس خطيب شقيقته التي تقوم بدورها هلا رشدي الذي يعمل معه في نفس المدرسة ولكنه متمرس في الدروس الخصوصية ودائم المجاملات الكلامية أمام المدير وأهل خطيبته. 

تلعب أيتن عامر شخصية رقية ابنة خالة جلال التي تحبه كثيرا وتنهار عاطفيا أمامه، في الوقت الذي يقع فيه في غرام هنادي مهنا التي ظهرت في مشهد واحد فقط أثناء عملها في البنك الذي ذهب إليه برفقة محاسب المدرسة. 

انتهت الحلقة على مواجهة الأسرة لموقف صعب، بعدما تمكن مالك الشقة المقيمين بها من إتخاذ إجراء قضائي ضدهم ومنحهم أسبوع للانتقال وترك منزلهم. 

txt

دراما رمضان 2022 .. مواعيد وقنوات عرض مسلسل مكتوب عليا

txt

كواليس تسجيل تتر مسلسل مكتوب عليا.. صور

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص  يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

اكرم حسني مكتوب عليا الدوم مسلسلات رمضان Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

زنا محارم.. أزمة في أول يوم رمضان بسبب مشهد خارج بمسلسل ليلى علوي

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

دعاء أول يوم رمضان 2022.. إعلان الرؤية خلال ساعات

ترشيحاتنا

مشهد بطولي.. عمال ينقذون أم وطفلتها من الغرق داخل سيارة| فيديو

رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف التسهيلات الجديدة لنقل الملكية

كدنا نتعرض للموت|حارس محمد صلاح يكشف أسرارًا صادمة عن مباراة مصر والسنغال

رفض مال الملك وباع عفش بيته.. اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ محمد رفعت

خيانة عظمى..إلهام شاهين: اللي نشر صور عيد ميلادي خرّجته من حياتي |فيديو

مواقيت الصلاة في رمضان 2022 .. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ