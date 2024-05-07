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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع عالميا.. ورقم غير متوقع حول قيمته في مصر   

الذهب
الذهب

تتحرك أسعار الذهب بمصر في نطاق ضيق، مع محاولة الارتفاع في ظل تحرك سعر أونصة الذهب العالمي.

وفشل سعر الذهب محليا في كسر حاجز مستوى 3100 جنيه للجرام الواحد من عيار 21 .

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3090 جنيها للجرام . يأتي هذا بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3090 جنيها للجرام.

خلال جلسة أمس ارتفع سعر الذهب بمصر وسجل أعلى مستوى عند 3105 جنيهات للجرام ولكنه فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ليعود اليوم إلى التداول بالقرب من هذا المستوى في انتظار حصول السعر على زخم مناسب. 

 

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميا 2314 دولارًا للأوقية. 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7\5\2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب عيار 18  

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2653 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3090 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3537 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.760 جنيها مقارنة بـ  24.840 جنيهًا بداية تعاملات اليوم. 

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.

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