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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان ودورتموند في نصف نهائي الأبطال

صدى البلد

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودفع إنريكي بالثلاثي جونزالو راموس وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي، في مقدمة هجوم الفريق الفرنسي، فيما اختار إيدين تريزيتش مدرب دورتموند الاعتماد على الثلاثي كريم أديمي وجادون سانشو ونيكولاس فولكروج في الخط الأمامي.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز دورتموند، بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع:

مينديز - بيرالدو - ماركينيوس - حكيمي

خط الوسط:

فيتينا - إيمري - رويز

خط الهجوم

ديمبلي - راموس - مبابي.

تشكيل دورتموند: 

حراسة المرمى: كوبل 

خط الدفاع:

ماتسن - شلوتيربيك - هوميلز - ريرسون

خط الوسط:

سابيتزر - تشان- براندت

خط الهجوم:

أديمي - فولكروج - سانشو.

ويصطدم الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، بالمتأهل من موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في المباراة النهائية.

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