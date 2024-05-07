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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أضخم مشروع .. تقارير: أبل تطور معالجات الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات

أبل تطور معالجات
أبل تطور معالجات الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات

كشفت تقارير أن شركة أبل تعمل على تطوير شرائح ومعالجات لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. 

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن مشروع ACDC وهو مشروع تطوير شرائح لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي، والذي كان قيد العمل منذ عدة سنوات، ليس له جدول زمني واضح.

وفقًا للصحيفة فإن شركة أبل تعمل مع شركة تايوانية لتصنيع أشباه الموصلات على تصميم الرقائق وإنتاجها، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الجهود قد أسفرت عن أي نتائج إيجابية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن قالت شرائح أبل من المرجح أن تركز على استنتاج الذكاء الاصطناعي، بدلاً من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وهو المجال الذي قال الخبراء إنه سيظل يهيمن عليه عملاق الرقائق الأمريكي شركة “Nvidia”. 

وقال خبراء إلى أن شركة أبل كانت متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي بينما استثمر المنافسون مثل مايكروسوفت المليارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

ومؤخرًا، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة في فبراير إن الشركة "تستثمر بشكل كبير" في التكنولوجيا وستصدر إعلانًا متعلقًا بالذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام. 

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