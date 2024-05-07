خالد الجندي مشيدا بدعم فلسطين: عاشت مصرنا حائط صد ضد جحافل الإجرام

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمواقف الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، قائلا: "لازم نجدد البيعة لبلدنا ولرئيسنا فى كل القرارات التى يراها لحماية المستضعفين والاطفال فى فلسطين".



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "نجدد الثقة في القيادة السياسية وعاشت مصرنا حائط صد ضد جحافل الإجرام من النيل من أولادنا على الأرض، فى فلسطين".



وأضاف: "رد الله كيد الصهاينة فى نحورهم، ونصر الله أهل فلسطين وحماهم ووفقهم ".