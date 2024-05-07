ملك المغرب يستقبل الأمير تركي بن محمد وينقل رسالة خطية من خادم الحرمين

استقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في القصر الملكي بالدار البيضاء اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.



ونقل الأمير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقام الأمير بتسليم رسالة خطية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.



كما رحب الملك محمد السادس بالأمير منوها بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.