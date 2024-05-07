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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: إسرائيل وحماس مستعدتان للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن القراءة الدقيقة للمواقف التفاوضية المنفصلة لإسرائيل وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن، تشير إلى أن الجانبين يجب أن يكونا قادرين على التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن يكونوا قادرين على سد الفجوات المتبقية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لدعم هذه العملية وتحقيق هذه النتيجة".

ووصل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، لمواصلة المفاوضات بعد أن قبلت حماس يوم الاثنين اقتراح وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل قالت إنه "بعيد عن" تلبية مطالبها.

وشدد كيربي على أنه من المهم أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المعابر رفح وكرم أبو سالم، مما أدى إلى إغلاق نقطتين حيويتين لدخول المساعدات إلى القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي لشبكة CNN، إن معبر رفح مغلق الآن بسبب هذه العملية التي ينفذونها، كما تم إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ عدة أيام.

واستولى الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في غارة ليلية شنها في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد أن أمر سكان غزة في أجزاء من رفح بالإخلاء في وقت سابق من اليوم. 

وأغلق معبر كرم أبو سالم الأسبوع الماضي بعد أن تعرض لقصف بعشرة صواريخ على الأقل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، في هجوم أعلنت حماس مسؤوليته عنه.

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