وفد حركة حماس يصل إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس رسميا، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات في إطار المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية يترأس الوفد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب زعيمها في غزة يحيى السنوار.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن موافقة الحركة على مقترح الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، هو نتيجة لمفاوضات طويلة وصعبة ومعقّدة ومتواصلة طيلة الأسابيع والأشهر الماضية وقد عرضت خلالها مقترحات عديدة، لم تكن تلبي شروط المقاومة، ولا مطالب الشعب الفلسطيني، وقد تمسكت الحركة بمطالبها، وأبديت المرونة حيث لزم ذلك.

وأوضح حمدان خلال مؤتمر صحفي أن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من مسؤولية الحركة أمام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن حرصها العميق على مصالحه وحقوقه وثوابته وتضحيَّاته، وتجاوباً إيجابياً مع دور الوسطاء في إنجاز هذا الاتفاق.

وتابع: "لقد أبدت الحركة في جميع مراحل هذه المفاوضات، روحاً إيجابية ومسؤولة، وحاولت تذليل كل العقبات التي كانت تحُول أمام الوصول إلى صيغة مرضية، وتحفظ في ذات الوقت حقوق شعبنا الفلسطيني، وتضمن وقفاً كاملاً للعدوان، وانسحاباً من جميع مناطق قطاع غزة، وعودة غير مشروطة للنازحين إلى بيوتهم ومناطقهم، وتفرض إعادة الإعمار وإغاثة أهلِنا، وصولاً إلى صفقة جدية لتبادل الأسرى".