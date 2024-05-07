عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة زيرو موديل 2024 في السوق المصرية

سوزوكي إسبريسو
سوزوكي إسبريسو

عند البحث عن أرخص سيارة جديدة في مصر، يتم التركيز عادةً على العوامل المتعلقة بالسعر والقيمة المضافة التي تقدمها السيارة. 

في السوق المصري، تتنافس العديد من العلامات التجارية لتقديم سيارات بأسعار منخفضة لكسب حصة أكبر من السوق، واحدة من هذه السيارات هي "سوزوكي إسبريسو".
 

تُعتبر سوزوكي إسبريسو واحدة من أرخص السيارات الجديدة في السوق المصري. بفضل سعرها الاقتصادي وميزاتها الأساسية، تُعتبر إسبريسو خيارًا شعبيًا بين المستهلكين الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية.

 

مواصفات سوزوكي إسبريسو 2024

تتميز سوزوكي إسبريسو بمحرك سعة 1000 سي سي، الذي يولد قوة 67 حصانًا وعزم دوران يبلغ 90 نيوتن متر. 

تأتي السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي للعجلات، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي في المدن المزدحمة.

 

ميزات سوزوكي إسبريسو 2024

على الرغم من سعرها المنخفض، تأتي سوزوكي إسبريسو بميزات مثل النظام الصوتي، والمكيف الهوائي، ونوافذ كهربائية أمامية، وميزات السلامة مثل فرامل ABS ووسادة هوائية للسائق، مما يجعلها قيمة جيدة مقابل السعر.

 

سعر سوزوكي إسبريسو 2024 

بالنظر إلى كل هذه الميزات، يبلغ سعر سوزوكي إسبريسو في السوق المصري حوالي 549,900 جنيه، مما يجعلها واحدة من أرخص السيارات الجديدة المتاحة.


باعتبارها واحدة من أرخص السيارات الجديدة في مصر، توفر سوزوكي إسبريسو قيمة جيدة للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية. 

بمواصفاتها الجيدة وسعرها المنخفض، تعتبر إسبريسو خيارًا جذابًا لمن يرغب في الحصول على سيارة جديدة دون الحاجة إلى دفع أسعار باهظة.

في الفترة الأخيرة، شهدت السوق المصري للسيارات تغيرات ملحوظة وانخفاضًا في الأسعار، نتيجة لصفقة رأس الحكمة وارتفاع سعر الدولار في البنك مما أدى إلى اختفاء السوق الموازية وأثر بالإيجاب على سوق السيارات المصري.

سوزوكي اسبريسو سيارة زيرو ارخص سيارة أسعار السيارات سعر سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن تولي مصر أية مسئوليات أمنية داخل غزة

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

6 مجموعات .. تعرف على جدول مواعيد تخفيف الأحمال بسبب امتحانات الطلاب

شاومينج: هنسرب امتحانات الترم الثاني الفجر ومعانا مدرسين للحل|والتعليم: ماحدش يصدقه

ترشيحاتنا

5 جنيهات إضافية.. تحرك مفاجيء في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

مصدر رفيع المستوى: توافق بين كافة الأطراف للعودة للمسار التفاوضي بشأن غزة

متحدث الحكومة: جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس

كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الفوز على الاتحاد 4-1

الخارجية الأمريكية: إسرائيل تعهدت بفتح معبر كرم أبو سالم غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

استنوني أنا مش جاي.. إخلاء سبيل مجدي شطة بـ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مخدرات

هكذا ستشعر عند حدوث ارتجاع المريء.. 7 أعراض واضحة

فيديو

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ