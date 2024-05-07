مصادر إيطالية: "روسيا" محور المباحثات بين ميلوني وحفتر

أفادت وكالة "انساميد" الإيطالية، اليوم الثلاثاء بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني التي تزور ليبيا، تسعى لبحث التواجد الروسي في البلد المغاربي خلال لقائها مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت "أنساميد" نقلا عن مصادر إيطالية لم تسمها، ميلوني خلال زيارتها الأولى والمعلنة إلى بنغازي وعلى مستوى عالٍ، سوف تطلب من حفتر تقليل وجود القوات الأجنبية، وخاصة الروسية، إلى جانب التأكيد على أهمية دفع العملية السياسية إلى الأمام، والحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية، والعمل على إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

وأشارت المصادر إلى أن إيطاليا حريصة على التواجد في جميع أنحاء ليبيا، والعمل مع جميع الجهات الليبية المختلفة.