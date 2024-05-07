خالد الجندي: الحكمة تقتضى علم المرء حدود قدراته وأبعاد أى قرار فى حياته

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحكمة هي وضع الأمر في نصابه وأن يعلم المرء حدود إمكانياته وقدراته وحدود أبعاد أى قرار يتخذه في حياته، موضحا أن الحكمة تعريف مهم جدا، ولازم التعرف عليه من القرآن الكريم.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن كلمة الحكمة ذكرت في القرآن الكريم وسط آيات الإنفاق والمال وكأن الحكمة هي إنفاق المال في مكانه، قائلا: "على الإنسان أن يحسب المعطيات والقدرات والإمكانيات وردود الأفعال وده كلام كل إنسان لازم يعمله حتى الأنبياء كانوا يتصرفوا بحكمة".



وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرسلًا من الله وربنا مقلش للنبي يعمل خطوة عسكرية إلا بعد ما يشاور أصحابه"، مستشهداً بقوله تعالى (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ).