الأزهري: وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق لم تأت في الشريعة

كشف الدكتور علي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، حكم الشرع في وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، وقال إن ملاحم هذه الوثقية بالكامل لم تظهر ولا يعلم أحد التفاصيل الخاصة بطرحها.

أضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الوثيقة ليست مهرًا لآن المهر موجود في القرآن الكريم، وأن وثيقة التأمين على الطلاق أمر جديد يطرح.

ولفت إلى أن الزواج ليس تأجير شخص لآخر، ولكن الزواج هو مودة ورحمة، وأن وثيقة التأمين على الطلاق تكون ضد الزوج، معلقًأ :" لو سبب الطلاق كان من قبل الزوجة، ما السبب في تحمل الزوج قيمة الوثيقة".

وأشار إلى أن الطلاق ليس محرم وهو مثل الزواج، فما يحدث حاليًا أمر غريب، وأشياء مستحدثة، وأن الشرع لم يتحدث عنه من قريب أو بعيد، ولذلك هذا الأمر غير موافق للشرع.

وتابع أنه يجب التيسير على الشباب من أجل الزواج، ولا يجب أن نضيق على الشباب، وحدوث مشكلات.