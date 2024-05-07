6.5 مليار جنيه.. تفاصيل توزيع الاستثمارات العامة المستهدفة بالإسماعيلية بخطة العام 2023-2024

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 23/2024 .

وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استحوذ قطاع قناة السويس على نسبة 45%، بتوجيه استثمارات بقيمة 2,9 مليار جنيه .

يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 793 مليون جنيه بنسبة 12%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 773,2 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع التنمية المحلية 754,6 مليون جنيه بنسبة 12%، وقطاع الإسكان 351,5 مليون جنيه بنسبة 5%.

أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 886,4 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 333 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 23/2024 تبلغ 6,5 مليار جنيه .