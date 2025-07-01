صفحات مغرضة .. السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين بالزقازيق

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله من أخبار عبر بعض الصفحات المغرضة بشأن وقوع حادث تصادم بين قطارين أرقام 336 المنصورة / القاهرة وقطار رقم 261 القاهرة / الإسماعيلية عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

أكدت الهيئة بأن الخبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له وأن الصورة المصاحبة للخبر صورة قديمة وأن حركة القطارات منتظمة علي كافة خطوط شبكة السكك الحديدية.





تناشد الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين وضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما تؤكد الهيئة أنها تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الصفحات المغرضة .