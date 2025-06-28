لتخفيف معاناة المواطنين.. افتتاح وصلة خط قطار بلقاس - المنصورة

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة سكك حديد مصر، والنائب وحيد قرقر، وكيل أول لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية، وجموع من أهالي مركز بلقاس، وصلة الربط بين خطي قطار (قلين/المنصورة) للمرور والربط مع محطة بلقاس وصولًا إلى محطة قطار المنصورة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتشغيل خط قطار بلقاس - المنصورة، موجّهًا الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على دعمه المتواصل لمختلف المشروعات بمحافظة الدقهلية وتوفير الخدمات المتنوعة لأبنائها في قطاعات النقل والصناعة.

وأوضح المحافظ أن وصلة القطار الجديدة تخفف على مواطني بلقاس معاناة المواصلات، وتوفر لهم وسيلة بديلة للانتقال، كما تؤمّن للطلاب وسيلة نقل إضافية بتذكرة قيمتها 9 جنيهات، إلى جانب اشتراكات بأسعار مخفضة لتسهيل تنقلاتهم.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته 850 مليون جنيه، يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير جميع الخدمات في مختلف القطاعات، وحرصه على رعاية أبناء الشعب المصري في جميع المناطق والمحافظات.