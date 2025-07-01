بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي، بطول 152 كم، وذلك بعد ساعات من عودته من زيارة رسمية لتركيا.

وفي بداية جولته، تقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وخلال الجولة، كلّف الوزير نائبه للنقل البري، اللواء ماجد عبد الحميد، بالإشراف الكامل على مشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي بجميع مراحله، بطول 400 كم، إلى جانب مهامه الحالية في مشروعات الطرق والكباري.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/jSakvQIv1uo