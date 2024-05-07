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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لاب توب الغلابة.. ودع الغالي واشتري Infinix الجديد

لابتوبات الغلابة..ودع
لابتوبات الغلابة..ودع الغالي واشتري لابتوب Infinix الجديد

كشفت شركة Infinix  مؤخرًا عن هاتفها الذكي GT 20 Pro في حفل إطلاق ، حيث شاركت الشركة أيضًا خططًا للتوسع في سوق الألعاب بأجهزة مثل أجهزة الابتوبات للألعاب. خطوتهم الأولى في هذا الاتجاه هي الإصدار القادم لجهاز Infinix GB Book ، أول جهاز لابتوب للألعاب. وقبل إطلاقه ، تم بالفعل تسريب تفاصيل حول مواصفات الكمبيوتر المحمول عبر الإنترنت.

ووفقًا لموقع العلامة التجارية ، سيأتي جهاز Infinix GT Book مزودًا بمعالج Intel Core i5-12450H وصولاً إلى Core i9-13900H. 
وبالنسبة لخيارات الرسومات ، فسيقدم اللابتوب Infinix GT Book ثلاثة خيارات: RTX 3050 و RTX 4050 و RTX 4060.

لابتوبات الغلابة..ودع الغالي واشتري لابتوب Infinix الجديد

ويتميز اللابتوب Infinix GT Book  بما يصل إلى 32 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X و 1 تيرابايت من التخزين. يشتمل على شاشة 16 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 وتغطية كاملة لمجموعة ألوان sRGB.

وعلى الرغم من المواصفات القوية ، سيكون اللابتوب خفيف الوزن نسبيًا ، حيث يزن أقل من 2 كجم. تتضمن الاتصال العديد من منافذ USB ومنفذ HDMI وقارئ بطاقة SD ومقبس صوت. كما أنه يتميز بخيارات مثل اتصال Wi-Fi 6E ، ولوحة مفاتيح RGB قابلة للبرمجة ، وكاميرا ويب 1080p ، وبطارية 72 وات تدعمها شاحن سريع بقوة 192 وات.

ولم تكشف شركة Infinix  عن تاريخ إطلاق محدد لجهاز لابتوب GT Book ، إلا أنه يمكن توقع طرح اللابتوب في غضون شهر حيث بدأت العلامة التجارية بالفعل في عرضه على منصة التجارة الإلكترونية الهندية Flipkart.

Infinix Infinix GT Book اللابتوب GT 20 Pro الابتوبات Intel

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