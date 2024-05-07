لاب توب الغلابة.. ودع الغالي واشتري Infinix الجديد

كشفت شركة Infinix مؤخرًا عن هاتفها الذكي GT 20 Pro في حفل إطلاق ، حيث شاركت الشركة أيضًا خططًا للتوسع في سوق الألعاب بأجهزة مثل أجهزة الابتوبات للألعاب. خطوتهم الأولى في هذا الاتجاه هي الإصدار القادم لجهاز Infinix GB Book ، أول جهاز لابتوب للألعاب. وقبل إطلاقه ، تم بالفعل تسريب تفاصيل حول مواصفات الكمبيوتر المحمول عبر الإنترنت.

ووفقًا لموقع العلامة التجارية ، سيأتي جهاز Infinix GT Book مزودًا بمعالج Intel Core i5-12450H وصولاً إلى Core i9-13900H.

وبالنسبة لخيارات الرسومات ، فسيقدم اللابتوب Infinix GT Book ثلاثة خيارات: RTX 3050 و RTX 4050 و RTX 4060.

لابتوبات الغلابة..ودع الغالي واشتري لابتوب Infinix الجديد

ويتميز اللابتوب Infinix GT Book بما يصل إلى 32 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X و 1 تيرابايت من التخزين. يشتمل على شاشة 16 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 وتغطية كاملة لمجموعة ألوان sRGB.

وعلى الرغم من المواصفات القوية ، سيكون اللابتوب خفيف الوزن نسبيًا ، حيث يزن أقل من 2 كجم. تتضمن الاتصال العديد من منافذ USB ومنفذ HDMI وقارئ بطاقة SD ومقبس صوت. كما أنه يتميز بخيارات مثل اتصال Wi-Fi 6E ، ولوحة مفاتيح RGB قابلة للبرمجة ، وكاميرا ويب 1080p ، وبطارية 72 وات تدعمها شاحن سريع بقوة 192 وات.

ولم تكشف شركة Infinix عن تاريخ إطلاق محدد لجهاز لابتوب GT Book ، إلا أنه يمكن توقع طرح اللابتوب في غضون شهر حيث بدأت العلامة التجارية بالفعل في عرضه على منصة التجارة الإلكترونية الهندية Flipkart.