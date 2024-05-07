غداً امتحانات أولى وثانية ثانوي| 85% من الأسئلة "اختيار" و15% "مقالية".. و10 محظورات في اللجان

تنطلق غدا الأربعاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني، بجميع المدارس حسب الجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم.

ووفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني على مستوى الإدارة التعليمية، من خلال موجه أول المادة، بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، تنفيذا للكتاب الدوري 49 لسنة 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الورقة الامتحانية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني، سوف تشمل 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية قصيرة.

وبشأن مدى عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني إلكترونيا أم ورقيا، قررت وزارة التربية والتعليم أنه :

بالنسبة للطلبة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت؛ يؤدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني إلكترونيا على التابلت في أسئلة الاختيار من متعدد ، بينما يؤدوا الأسئلة المقالية ورقيا ، ويكون الامتحان سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

و في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني ؛ سيتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة، في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

بالنسبة للطلبة الذين تسلموا التابلت والمتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت، أو الطلبة الذين لم يتسلموا التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت، أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت بسبب الكسر أو السرقة، وكذلك طلبة المنازل؛ جميعهم يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني “ورقيا” في جميع المواد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون الامتحان الورقي، هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني لطلاب الدمج التعليمي "ورقيا"، بنفس مواعيد أقرانهم، طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

الأسئلة لن تخرج الأجزاء المقررة من المنهج

ويلتزم واضعو أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني بوضع الأسئلة الإمتحانية في الأجزاء المقررة من المنهج مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة وإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانيين الأساسية للمادة للإستعانة بها أثناء عقد الإمتحان فى حدود محتويات الورقة الإمتحانية ، يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الإمتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد إنتهاء الوقت الكلى المخصص لكل مادة ولا يجوز الإحتفاظ بها.

وفي لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني يتم توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الإمتحان ويكون زمن الإمتحانين (ورقى / إلكترونى ) هو ذات زمن الإمتحان لكل مادة .

تنبيهات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، تنبيهات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني

التأكد من شحن بطارية التابلت بشكل كافي قبل التوجه إلى المدرسة

التأكد من ضبط التاريخ والوقت على التابلت قبل الامتحان

اختيار الشاشة من الإعدادات وجعل زمن شاشة التوقف 30 دقيقة

التاكد من تحديث منصة الامتحان سويفت للإصدار 1.9.3 حتى يتمكن الطالب من آداء الاختبار

الامتحان الالكترونية سيتم عقده على الشبكة الداخلية school

ضرورة احتفاظ الطالب بكود الإختبار حتى نهاية اللجنة

التأكد من تسليم الإجابات قبل مغادرة اللجنة وظهور علامة صح و ظهور جملة تم تسليم الاجابات بنجاح

محو بيانات المتصفح وذلك بالدخول على إعدادات جوجل كروم ، والضغط على الثلاث نقاط من أعلى يمين نافذة جوجل كروم والضغط على إعدادات ، واختيار الخصوصية والأمان ثم اختيار محو بيانات المتصفح ، واختيار كل الأوقات ثم الضغط على محو بيانات المتصفح

على جميع الطلبة إغلاق التابلت ولا يعاد تشغيله إلا داخل اللجنة لتنشيطه مع المنظومة

ممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

ممنوع تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان .

ممنوع فتح الكتب الدراسية الالكترونية على التابلت أثناء الامتحان أو فتح نوافذ أو محاولة تهكيره.

ممنوع استخدام برنامج جيوجبرا الموجود على التابلت أثناء الامتحان

ممنوع عمل دارك مود على التابلت وهى الشاشة الغامقة السوداء أثناء الامتحان

ممنوع إلغاء شريط المهام الموجود أسفل التابلت

ممنوع ترك منصة الامتحان بدون لمس الشاشة مدة تزيد عن ١٠ دقائق .

أى طالب يتعرض لانقطاع الشبكة قبل تسليم الامتحان لابد له من عدم مغادرة اللجنة والانتظار حتى عودة اتصال الشبكة وعمل مزامنة بالامتحان .

ممنوع التخلص من كود الامتحان حتى انتهاء الامتحان .

ممنوع مغادرة اللجنة الا بعد تسليم الامتحان والتأكد من ظهور رسالة تم التسليم بنجاح

لابد من ضبط الوقت والتاريخ الخاص بالتابلت قبل الامتحان

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة القاهرة

الاربعاء 8 مايو : اللغة العربية

السبت 11 مايو : الرياضيات + الفلسفة

الاثنين 13 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + التاريخ

الاربعاء 15 مايو : اللغة الاجنبية الأولى

السبت 18 مايو : اللغة الاجنبية الأولى + الفيزياء

الاثنين 20 مايو : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 22 مايو : أحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

الخميس 9 مايو : اللغة العربية

الأحد 12 مايو : تطبيقات الرياضيات + جغرافيا

الثلاثاء 14 مايو : اللغة الاجنبية الاولى

الخميس 16 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الأحد 19 مايو : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + الكيمياء + علم النفس والاجتماع

الخميس 23 مايو : أحياء + الفلسفة



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة الجيزة

الأربعاء 8 مايو : اللغة العربية

السبت 11 مايو : الفيزياء + الفلسفة

الاثنين 13 مايو : اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 15 مايو : اللغة الأجنبية الثانية + الجغرافيا

السبت 18 مايو : الرياضيات

الإثنين 20 مايو : الأحياء + التاريخ

الأربعاء 22 مايو : الكيمياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

الخميس 9 مايو : اللغة العربية

الأحد 12 مايو : اللغة الأجنبية الثانية + الأحياء + علم النفس

الثلاثاء 14 مايو : الكيمياء + الفلسفة

الخميس 16 مايو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 19 مايو : تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 23 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

دوريات أمنية بمحيط المدارس طوال فترة الامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولي من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن سوف يتم عمل دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة أبنائنا والتعامل في حالة حدوث أى شعب لا قدر الله.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أي معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين و تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.