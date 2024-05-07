مصرع شخص في حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر إصطدام سيارة نقل في موتوسيكل بكريق كوبري الكسارة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الصالحية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية يفيد إستقبال "مسلم ح س" 40 سنة مقيم التل الكبير "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصطدام سيارة نقل في موتوسيكل بكريق كوبري الكسارة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الصالحية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.