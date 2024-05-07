لأول مرة..الوادي الجديد تطلق خدمة البث المباشر للمراجعات النهائية لطلاب المناطق النائية

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد قيام المديرية بتنفيذ بث مباشر للمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ، وذلك فى إطار الحرص على دعم الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتعظيم الإستفادة من المحتوى التعليمى الذى يقدمه نخبة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات المختصين بالمواد الدراسية المختلفة .

لافتا أن المراجعات تهدف إلى تدريب الطلاب على نظام الأسئلة، فضلا عن تقديم كل سبل الدعم للطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحان دون أي قلق أو توتر و ذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وإدارتى التعليم الإعدادى و التطوير التكنولوجى.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اكد تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع قرب امتحانات نهاية العام الدراسي لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم تنفذ مراجعات نهائية بالاستعانة بنخبة من المعلمين والخبراء المختصين بكافة المواد الدراسية، للتخفيف عن أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

وأشار أن هذه المراجعات تأتي في إطار الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولدعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وأساليب الامتحانات