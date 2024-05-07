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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تستعد لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعا عبر شبكة الفيديوكونفراس بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية وموجهى العموم والأوائل بالمديرية.

ويأتي ذلك للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل والجاهزية لانطلاق امتحانات نهاية العام  لصفوف النقل غد الأربعاء  للمراحل التعليمية  الابتدائي 'الإعدادى' الثانوى ( عام وفنى ) مدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والفصل الواحد.

وأكد "عطية"، ضرورة الانتهاء والجاهزية لاستقبال الطلاب بلجان سير الامتحانات فى جميع مدارس المحافظة وجرى تكثيف المتابعات الميدانية للإطمئنان على كافة الإجراءات اللازمة لسير العمل بكل دقة ويسر .

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وخلال اللقاء، أكد وكيل التعليم بالمحافظة، على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وغرف العمليات وربطها بغرفة المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم وإرسال تقارير يومية من كل إدارة بسير أعمال الامتحانات  وكذا التأكيد على الموجه المقيم في كل مدرسة في فترة الامتحانات بالتواجد فى المواعيد المحددة وحتى انتهاء زمن الامتحان، ومتابعة سير اللجان والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها و يمنع منعا باتا دخول أي زائر للمدرسة أثناء انعقاد اللجنة.

ولفت إلى دعمه الدائم و المتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود  للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

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