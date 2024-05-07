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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء توصيل التيار الكهربائي للعاصمة الإدارية في الوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة بشمال مدينة الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إطلاق وتوصيل التيار الكهربي للمباني الحكومية، وإزالة الكرفانات و التشوينات الموجودة بالموقع لاستكمال تمهيد وتسوية الطرق.

كما وجه بزراعة أشجار مثمرة بمحيط المباني ضمن أعمال اللاندسكيب وإجراء نظافة عامة ورفع آثار أعمال ردم وتسوية الطرق استعدادًا للافتتاح الرسمي.

وقال محافظ الوادى الجديد، إن مبنى المديريات داخل المجمع الحكومي يتكون من طابق أرضي وثلاثة متكرر ويضم حوالي 200 غرفة وفراغ مساحى تابعة لأربعة أجنحة متصلة وبه شبكات تكييف مركزية ورخام وارضيات جرانيت وزجاج عاكس وعازل للحرارة، ومبنى جهات حكومية متعددة"، ومبنى "التعامل مع الجمهور"، ومبنى " المول التجاري" ومبنى إداري للمحافظة، مجمع المحاكم، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومبنى الهيئة القومية للبريد، و مبنى مصلحة الضرائب العقارية، ومبنى المجلس القومي للمرأة، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، ومبنى مجلس الدولة، بالإضافة إلى مبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكد المحافظ، أن المبنى الإداري جرى تنفيذه على مساحة 4000 متر مسطح، ويتكون من أربعة أدوار، ويحتوي المبنى على 104 قاعات متعددة المساحات، ومخزن أو أرشيف متعدد المساحات، و26 غرفة تحكم كهرباء وتكييف وإنذار وخدمات، و6 صالات انتظار، بالإضافة إلى مبنى "التعامل مع الجمهور"، الذي نفذته مديرية الإسكان على مساحة 2850 مترا مسطحا كما جرى التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمجمع الخدمات الحكومية المميكن، بجانب تشغيل محطات الطاقة الشمسية الخاصة بالمجمع، وذلك بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء باستكمال أعمال المجمع استعدادا لافتتاحه، كأول مجمع من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية.

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