الخارجية الأمريكية: إسرائيل تعهدت بفتح معبر كرم أبو سالم غدا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعهدت بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأربعاء.

وأضاف “ميلر”، في مؤتمر صحفي: "إننا نعمل للتأكد من أن ذلك يحدث بالفعل حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الاستمرار في الوصول"، مشيراً إلى أن المعبر كان مغلقاً بسبب قصفه من قبل حماس.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن معبر رفح "سيُعاد فتحه لتوصيل الوقود"، مشيرا إلى أنه "مهم للغاية لتحلية المياه" ونقل المساعدات عبر قطاع غزة.

وتابع: "إذا تم فتح معبر كرم أبو سالم وإعادة فتح معبر رفح، فستكون تلك خطوات مهمة، لأننا لا نريد أن نرى المساعدات الإنسانية محدودة أو معاقة بأي شكل من الأشكال".

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم الأسبوع الماضي بعد تعرضه لعشرة صواريخ على الأقل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، في هجوم أعلنت حماس مسؤوليته عنه.

وقال رئيس وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إنه يجب فتح المعابر "دون أي تأخير".