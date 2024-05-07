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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأردن بشأن احتلال إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح

معبر رفح الفلسطيني
معبر رفح الفلسطيني

أدانت الأردن، اليوم الثلاثاء، احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان له وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوسيع عمليتها العسكرية العدوانية في مدينة رفح، يعد خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لجميع القيم الإنسانية، وسعياً لإفشال جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، يجب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي له ووقفه.

وجددت الخارجية الأردنية دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب المستعرة على غزة وبشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها.

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