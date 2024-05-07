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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. الخصاونة يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مكتبه صباح الثلاثاء رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن والوفد المرافق الذي يزور الأردن حالياً.

وبدوره؛ ثمن رئيس الوزراء الأردني التوصل إلى اتفاق على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممتد.

كما أكَّد الخصاونة علي التزام الدولة الأردنية بالإصلاحات الهيكلية التي شكلت قصص نجاح أردنية على المستوى الدولي وأسهمت في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد الأردني.

ولفت الخصاونة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تركز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى المعيشة مؤكداً سعي الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات المالية المنضبطة التي تتخذها وزارة المالية أسهمت في تجنيب الأردن الكثير من الصدمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.

من جانبه؛ اشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن  بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتقليل آثار وتداعيات حرب غزة والتطورات في البحر الاحمر على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية.

وأكد رون فان رودن أن قصص النجاح التي حققها الأردن على مستوى الاقتصاد الكلي هي محط إعجاب العديد من الدول والجهات والمؤسسات الدولية، مبديا استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم الأردن وتقديم الخبرات والاستشارات التي يحتاجها.

 

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