ترتيب الأهلي في الدوري بعد الفوز على الاتحاد 4-1

ارتقى النادي الأهلي للمركز السابع في ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 30 ليرتقي للمركز السابع في جدول الترتيب، وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز الخامس.

وكان قد حقق النادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، والتى تسبب فيها عمر كمال عبد الواحد بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

رضا سليم وعمر كمال عبد الواحد يسجلان

وتمكن رضا سليم من تسجيل الهدف الثاني للأهلي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٣١ من عمر الشوط الأول.

وسجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الثالث في الدقيقة ٤١ من عمر الشوط الأول من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح بواتينج لاعب الاتحاد في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ٥٨ من عمر اللقاء، بعد تسديد قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار مصطفى شوبير.

ونجح كهربا في تسجيل الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد أن تسبب فيها كريم فؤاد واحتسبها محمد معروف حكم اللقاء.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مواجهة الاتحاد السكندري بالتقدم بثلاثية نظيفة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.‏

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.