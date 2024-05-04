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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز| مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة

مروان عطية
مروان عطية

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الجونة، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

قال عطية إن الأهلي يركز في مباريات الدوري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق حقق العديد من المكاسب أمام الجونة بالحصول على الثلاث نقاط واطمئنان الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.

أوضح لاعب الأهلي أن الفريق اعتاد على ضغط المباريات، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين خلال المباريات لتجنب الإجهاد.

أكد عطية أن علي معلول من العناصر المهمة في صفوف الفريق، مشددًا على أن ارتداءه شارة الكابتن يعد تتويجًا لجهوده خلال مسيرته المميزة مع الفريق.

اختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يفكر إلا في مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة الحالية، لتحقيق أهدافه في البطولة.

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