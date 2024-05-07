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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف حسام حسن| عقوبات الجولة 21 من الدوري الممتاز

حسام حسن
حسام حسن

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 21 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة زد أف سي والمقاولون العرب :

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه الحكم.

إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب لاعب فريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة سموحة والزمالك :

إيقاف حسام حسن عبد البديع لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

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