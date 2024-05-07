الأهلي يصر على التعاقد مع لاعب صن داونز

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اصرار النادي الأهلي على التعاقد مع اللاعب تيبوهو موكوينا نجم خط وسط فريق صن داونز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب أحمد حسن،عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية : الأهلي مازال يصر علي التعاقد مع تيبوهو موكوينا نجم وسط فريق صن داونز، تحسبا لرحيل المالي أليو ديانج إلى منطقة الخليج مقابل أموال كبيرة".

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في الفوز على ضيفه الجونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة،ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏