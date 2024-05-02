ناقد: مصطفى شوبير هو حارس النادي الأهلي فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

قال الدكتور مؤمن الجندي، رئيس القسم الرياضي بجريدة “الفجر”، إن مباراة أمس بين الأهلي والإسماعيلي شهدت تنافسا، رغم الظروف الخاصة بالنادي الإسماعيلي بالفترة الأخيرة والتخبط الواضح جدا سواء على المستوى الإداري أو الفني.

وأضاف الدكتور مؤمن الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن كلا من الفريقين فنيا كان لديه حساب للفريق الآخر فى أرض الملعب، ولكن النادي الأهلي أحرز الهدف الأول ثم تعادل الإسماعيلي معه، ولكن فى النهاية استطاع النادي الأهلي الفوز بتحقيق الهدف الثاني.

وأوضح أنه فنيا أفضل شيء حدث للنادي الأهلي هو عودة الروح للجسد مثل: إمام عاشور ومروان عطية فى وسط الملعب، لأنهما متنفس النادي فى هذا المكان، معقبا: “خاصة مع عودة محمد الشناوي، ومن معلوماتي أن مصطفى شوبير هو حارس النادي الأهلي فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، رغم أن هناك بعض الأقاويل أن محمد الشناوي طلب اللعب بمباراة الترجي فى النهائي، ولكن مصطفى شوبير هو الأقرب”.