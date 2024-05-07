وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان  

تعتبر طريقة عمل سلطة الباذنجان من وصفات المطبخ التايلاندي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن تقديمها بجانب الوجبات أو تحضيرها على العشاء.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الباذنجان، وهي من الأكلات التايلاندية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلطة الباذنجان

طريقة عمل سلطة الباذنجان

مقادير طريقة عمل سلطة الباذنجان التايلاندية:

زيت زيتون بكر، لدهن صينية الفرن

½ 1 باوند باذنجان

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 باقة بصل أخضر، الأجزاء بيضاء والخضراء الفاتحة فقط، مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 فص ثوم كبير مفروم فرماً ناعمًا

½ فلفل حار، مقطع شرائح رقيقة

¼ كوب أوراق نعناع طازجة، معبأة بشكل فضفاض ومقطعة

¼ كوب أوراق كزبرة، معبأة بشكل فضفاض ومقطعة

¼ كوب أوراق ريحان طازجة، معبأة بشكل فضفاض ومقطعة

طريقة عمل سلطة الباذنجان التايلاندية:

_ نسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، ونفرش صينية فرن بورق قصدير ونغطيها بالقليل من زيت الزيتون.

_ نقشر شرائط متتالية من قشر الباذنجان بالطول، مع ترك شرائط غير مقشرة بين كل شريط مقشر.

_ نقطع الباذنجان بشكل عرضي إلى حلقات بسمك ½ سم، ثم نرتبها في طبقة واحدة على صينية الفرن.

_ نشوي الصينية بالفرن حتى تصبح شرائح الباذنجان طرية تماما، لمدة 30 دقيقة.

_ في وعاء كبير، نخفق الماء والسكر معاً حتى يذوب السكر.

_ يضاف عصير الليمون وصوص الصويا، ثم نخفق جيداً، بينما لا يزال الباذنجان المشوي دافئاً، ننقله إلى وعاء الصوص.

_ يضاف البصل الأخضر، الثوم ، والفلفل، والنعناع، الكزبرة والريحان ثم نقلب سلطة الباذنجان جيدا.